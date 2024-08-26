В ДНР рассказали об успехах ВС России в районе Торецка

Пушилин: российские военные отодвигают ВСУ в районе Торецка

Вооруженные силы (ВС) России достигают успехов в районе Торецка. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные отодвигают Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данном направлении. Глава республики отметил, что со стороны Торецка ведутся обстрелы Горловки в ДНР.

«Мы фиксируем, что обстрелы происходят преимущественно с кураховского направления, именно поэтому мы очень внимательно следим, как продвигаются в этом направлении наши подразделения, чтобы отодвинуть противника», — добавил Пушилин.

Ранее стало известно о приближении российских военных к важному хабу ВСУ на красноармейском направлении. По информации силовых структур ДНР, он находится в районе города Селидово. С 2022 года украинские военные снабжают части на запорожском и южнодонецком направлениях через этот населенный пункт.