Силовые структуры ДНР: ВС РФ приблизились к важному хабу ВСУ в районе Селидово

Российские военные приблизились к важному хабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

По данным источника агентства, Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись в районе Селидово. Российские военные подошли с северо-востока к городу, с 2014 года являющемуся одним из ключевых для размещения подразделений ВСУ. С 2022 года через него также шло снабжение части группировок украинской армии на запорожском и южнодонецком направлениях.

Украинское командование безуспешно пытается перебросить на данный участок фронта резервы, отметили в силовых структурах ДНР.

Ранее боец штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в России, признанная террористической организация) Станислав Бунятов объяснил продвижение ВС России на покровском и торецком направлениях. По его словам, успех российских военных связан с многочисленными ошибками командования украинской армии.