Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 2 сентября 2024Бывший СССР

ВС России начали охватывать Угледар с флангов

«Иди и смотри»: ВС России начали охватывать Угледар с флангов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали охватывать Угледар с флангов, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По данным канала, Российская армия смогла продвинуться к северу от Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). «Иди и смотри» также сообщает, что если наступление Российской армии продолжится, то взятие города под контроль — лишь вопрос времени.

«К северу от Угледара успешное продвижение. Водяное за Российской армией и уже зачищено», — отметил источник.

Ранее стало известно о начале штурма Угледара. Это произошло из-за переброски солдат Вооруженных сил Украины в Селидово, поэтому удержать оборону города они не смогли.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      14-летний российский школьник заявил о похищении

      В Кремле назвали количество приглашенных стран на саммит БРИКС

      В Эстонии полиция помешала установке памятника солдату СС

      Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

      Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

      В Харькове прогремели взрывы

      Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше