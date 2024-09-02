«Иди и смотри»: ВС России начали охватывать Угледар с флангов

Вооруженные силы (ВС) России начали охватывать Угледар с флангов, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По данным канала, Российская армия смогла продвинуться к северу от Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). «Иди и смотри» также сообщает, что если наступление Российской армии продолжится, то взятие города под контроль — лишь вопрос времени.

«К северу от Угледара успешное продвижение. Водяное за Российской армией и уже зачищено», — отметил источник.

Ранее стало известно о начале штурма Угледара. Это произошло из-за переброски солдат Вооруженных сил Украины в Селидово, поэтому удержать оборону города они не смогли.