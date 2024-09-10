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16:14, 10 сентября 2024Бывший СССР

Угледару предрекли окружение ВС России

Кимаковский: Угледар в ДНР попадет в окружение ВС России

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) в ближайшее время попадет в оперативное окружение Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его мнению, в ближайшее время военные ВС России перережут основную дорогу снабжения Угледара и он попадет в оперативное окружение. После этого оборонять населенный пункт будет бессмысленно, потому что за ним степь.

Ранее военный эксперт Глазунов предрек быстрый переход Угледара под контроль России. По его словам, Украина потратила все свои самые боеспособные части на операцию в Курской области, поэтому штурм Угледара для ВС России будет не таким сложным.

До этого стало известно, что Российская армия стала охватывать Угледар с флангов. Это произошло из-за переброски солдат Вооруженных сил Украины в Селидово в ДНР.

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      Илья Таксюр
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