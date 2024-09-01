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17:41, 1 сентября 2024Бывший СССР

Полковник высказался о значении боев за Угледар

Полковник Кошкин назвал взятие Угледара важным для перерезания логистики ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие под контроль российскими силами Угледара важно для перерезания логистических путей Вооруженным силам Украины (ВСУ), считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значении боев за этот населенный пункт под Донецком.

«Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад. Этим мы сейчас занимаемся, потому что у нас есть преимущество, это признают даже на той стороне», — объяснил он.

1 сентября Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-й бригады сообщил о начале штурма Угледара. В посте говорится, что это стало возможно из-за ослабления обороны, поскольку Украина стала перебрасывать военных с этого направления под Селидово.

Угледар расположен в Волновахском районе под Донецком. В городе до начала активных боев проживало более 17 тысяч человек, а к лету 2023 осталось меньше сотни.

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