Полковник высказался о значении боев за Угледар

Полковник Кошкин назвал взятие Угледара важным для перерезания логистики ВСУ

Взятие под контроль российскими силами Угледара важно для перерезания логистических путей Вооруженным силам Украины (ВСУ), считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значении боев за этот населенный пункт под Донецком.

«Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад. Этим мы сейчас занимаемся, потому что у нас есть преимущество, это признают даже на той стороне», — объяснил он.

1 сентября Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-й бригады сообщил о начале штурма Угледара. В посте говорится, что это стало возможно из-за ослабления обороны, поскольку Украина стала перебрасывать военных с этого направления под Селидово.

Угледар расположен в Волновахском районе под Донецком. В городе до начала активных боев проживало более 17 тысяч человек, а к лету 2023 осталось меньше сотни.