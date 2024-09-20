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14:47, 20 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о попадании в оперативное окружение угледарской группировки ВСУ

ТАСС: группировка ВСУ в Угледаре попала в оперативное окружение

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Группировка подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящаяся в Угледаре, фактически попала в оперативное окружение. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на источники в силовых структурах.

Отмечается, что большинство позиций вокруг города, включая наиболее важные высоты, находятся под контролем Армии России, трассы снабжения были перерезаны, а город полностью простреливается.

«Группировка противника, которая находится в Угледаре, сейчас оказалась, фактически, в оперативном окружении», —рассказал источник агентства.

Оперативное окружение Угледара предрекал советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. После этого оборонять населенный пункт, по его словам, будет бессмысленно, потому что за ним степь.

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      Валентин Карант
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