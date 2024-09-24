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09:40, 24 сентября 2024Бывший СССР

В США сообщили о риске окружения 72-й ОМБр ВСУ под Угледаром

Forbes: 72-я ОМБр ВСУ, обороняющая Угледар, рискует быть отрезана

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Обороняющая Угледар 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рискует быть отрезана и окружена в результате наступления российских войск. Об этом сообщает газета Forbes.

«После 20 месяцев в Угледаре 72-я механизированная бригада численностью 2000 человек, безусловно, устала. (...) Российская 40-я бригада морской пехоты и другие бригады и полки теперь пытаются обойти ее и отрезать. И они медленно добиваются успеха», — говорится в публикации.

Отмечается, что 72-я ОМБр испытывает проблемы на фронте в связи с нехваткой резервов, большая часть из которых задействована в атаке на Курскую область.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец призвал украинцев подготовиться к тому, что ВСУ покинут Селидово, Торецк и Угледар. По его словам, подобное развитие событий в ближайшее время является наиболее вероятным.

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      Глеб Палехов
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