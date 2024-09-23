Украинцам порекомендовали подготовиться к сдаче Угледара

Машовец: украинцам стоит подготовиться к сдаче Угледара, Торецка и Селидово

Украинский военный эксперт Константин Машовец призвал украинцев подготовиться к тому, что Вооруженные силы республики покинут Селидово, Торецк и Угледар, передает ТАСС.

«Я бы порекомендовал нашему гражданскому обществу быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидова, Торецка и Угледара», — написал Машовец.

По его словам, подобное развитие событий в ближайшее время является наиболее вероятным.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались вывести несколько групп солдат из Угледара. Отмечается, что украинские солдаты также оставили ряд позиций на юго-востоке города.

Помимо этого, силовики сообщали о попадании угледарской группировки ВСУ в оперативное окружение. Как отмечается, российские войска перерезали на данном участке фронта трассы снабжения украинской армии.