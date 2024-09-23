Описаны последствия потери Угледара для Украины

Полковник Кошкин: Угледар называют последним рубежом ВСУ

Потеря Угледара может нанести политический урон руководству Украины, поскольку этот населенный пункт считается «последним рубежом» для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Когда-то говорили, что Авдеевка — последний рубеж для ВСУ, потом — что Артемовск. Теперь украинская пропаганда говорит то же самое про Угледар, — сказал Кошкин. — Объективно же — потеря этого населенного пункта будет просто очередным успехом ВС РФ и поражением ВСУ».

Он добавил, что контроль над Угледаром поможет России выровнять линию фронта и обеспечить дальнейшее продвижение.

«Раньше Угледар был и логистическим центром, но сейчас он теряет свою функцию — подвозить что-то нужно только тем, кто обороняется в промзонах, подвалах. Россия же продолжает уничтожать противника и продвигается вперед», — заключил полковник.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец призвал украинцев подготовиться к тому, что ВСУ покинут Селидово, Торецк и Угледар. По его словам, подобное развитие событий в ближайшее время является наиболее вероятным.