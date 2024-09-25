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11:58, 25 сентября 2024Бывший СССР

Военный обозреватель предрек окружение Угледара

Военный обозреватель Попович: ВС России могут окружить Угледар

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российские войска могут окружить Угледар в течение нескольких часов, продвигаясь одновременно с запада и северо-востока. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович, передает Telegram-канал «Шептун».

«И две стороны этих тисков сейчас смыкаются. То есть это не полу-окружение, там есть угроза физического окружения, не оперативного. Я не думаю, что будут развиваться бои в городе», — сказал он.

Он добавил, что движение Российской армии с востока и запада — это наиболее определяющий фактор, который обусловит отход частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара для того, чтобы не произошло окружение. Он заключил, что для ВСУ ситуация стремительно ухудшается, поэтому они могут продержаться в городе либо несколько дней, либо несколько часов.

Ранее стало известно о выводе части группировки ВСУ из Угледара. Оставшиеся солдаты украинской армии рассредоточились по городу, сидя в укрытиях.

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      Илья Таксюр
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