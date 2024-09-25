Стало известно о выводе части группировки ВСУ из Угледара

ТАСС: ВСУ вывели часть группировки из Угледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели часть группировки из Угледара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что оставшиеся бойцы ВСУ рассредоточились по Угледару, сидя в укрытиях. По словам собеседника агентства, значительно уменьшилась интенсивность сопротивления украинских войск на указанном направлении. При этом он отметил, что самыми активными являются операторы дронов.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил о взятии под огневой контроль последней снабжающей Угледар дороги. Он подчеркнул, что у ВСУ будут серьезные проблемы с логистикой, если пойдут дожди.

24 сентября в украинских войсках признали, что российские военные зашли на восточные окраины Угледара. Помимо этого, в ВСУ назвали тяжелой ситуацию на флангах города.