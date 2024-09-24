В ВСУ заявили о продвижении ВС России в Угледаре

Боец ВСУ Алекс: ВС России зашли на восточные окраины Угледара

Вооруженные силы России зашли на восточные окраины Угледара. Продвижение российских войск признал в своем Telegram-канале боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«В город получилось проникнуть мелким штурмовым группам противника, поэтому можно заключить, что в данный момент там серая зона», — заявил украинский военный.

Он добавил, что ситуация на флангах Угледара остается тяжелой.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец призвал украинцев подготовиться к тому, что ВСУ покинут Селидово, Торецк и Угледар. По его словам, подобное развитие событий в ближайшее время является наиболее вероятным.