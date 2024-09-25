Стало известно об отступлении крупной мехбригады ВСУ из Угледара

Forbes: 72-я ОМБр ВСУ начала отступление из Угледара

72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала отступление из Угледара в Богоявленку. Об этом стало известно Forbes.

«Похоже, что когда на прошлой неделе российские войска стали угрожать флангам города, 72-я механизированная бригада численностью 2000 человек, вооруженная танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, начала отходить на более защищенные позиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что крупная мехбригада, вероятно, отступает в сторону Богоявленки.

О риске окружения 72-й ОМБр в Угледаре стало известно 24 сентября. В прессе сообщалось, что уставших украинских военных пытается обойти с флангов 40-я бригада морской пехоты Вооруженных сил России.