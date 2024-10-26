В Одессе произошел масштабный пожар после сообщений о взрыве

В Одессе произошел пожар со звуками детонации после сообщений о взрыве

Масштабный пожар со звуками детонации произошел в Одессе на юге Украины после сообщений о взрыве. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН.

«В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации», — говорится в сообщении. Официальной информации о пожаре пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в порту Одессы начался пожар после удара баллистических ракет ОТРК «Искандер».

17 октября Вооруженные силы (ВС) России ударили по обеспечивавшей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины энергетической инфраструктуре. В Министерстве обороны сообщили, что удар по объектам энергетики наносился беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.