MWM: при ударе ВС РФ по судну в Одессе уничтожен очень ценный груз для ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) с помощью ракеты «Искандер-М» нанесли удар по судну-контейнеровозу, доставлявшему партию боеприпасов и вооружения в порт Одессы из Европы. Military Watch Magazine пишет, что в результате атаки был уничтожен очень ценный груз.

Уничтоженное судно передвигалось под флагом Панамы

По информации журнала, который приводит подробности об ударе ВС РФ по порту Южный в Одессе, пораженным судном оказался контейнеровоз под флагом Панамы Shui Spiri. Он перевозил вооружение из румынского порта Констанца. Как пишет издание, этот маршрут является одним из основных транзитных путей для поставки западного оружия Украине.

Кадр: Олександр Вельможко / YouTube

Сообщается, что в результате удара произошла вторичная детонации на местах разгрузки. В результате затонули два катера украинской пограничной службы, также есть потери среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, журнал пишет об уничтожении очень ценного груза, однако подробности не приводятся.

Минобороны заявило, что удар нанесли в момент разгрузки

Минобороны России отчиталось о ракетном ударе ОТРК «Искандер-М» по порту «Южный» Одесской области в воскресенье, 6 октября. По данным военного ведомства, было уничтожено судно-контейнеровоз с боеприпасами.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов», — сообщили в Минобороны. Там также подтвердили, что судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы.