Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:24, 12 октября 2024Мир

Российский «Искандер» уничтожил «очень ценный груз» в порту Одессы. Удар нанесли во время разгрузки боеприпасов

MWM: при ударе ВС РФ по судну в Одессе уничтожен очень ценный груз для ВСУ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) с помощью ракеты «Искандер-М» нанесли удар по судну-контейнеровозу, доставлявшему партию боеприпасов и вооружения в порт Одессы из Европы. Military Watch Magazine пишет, что в результате атаки был уничтожен очень ценный груз.

Уничтоженное судно передвигалось под флагом Панамы

По информации журнала, который приводит подробности об ударе ВС РФ по порту Южный в Одессе, пораженным судном оказался контейнеровоз под флагом Панамы Shui Spiri. Он перевозил вооружение из румынского порта Констанца. Как пишет издание, этот маршрут является одним из основных транзитных путей для поставки западного оружия Украине.

Кадр: Олександр Вельможко / YouTube

Сообщается, что в результате удара произошла вторичная детонации на местах разгрузки. В результате затонули два катера украинской пограничной службы, также есть потери среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, журнал пишет об уничтожении очень ценного груза, однако подробности не приводятся.

Минобороны заявило, что удар нанесли в момент разгрузки

Минобороны России отчиталось о ракетном ударе ОТРК «Искандер-М» по порту «Южный» Одесской области в воскресенье, 6 октября. По данным военного ведомства, было уничтожено судно-контейнеровоз с боеприпасами.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов», — сообщили в Минобороны. Там также подтвердили, что судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В центре Грозного прогремел мощный взрыв на заправке. Горящая цистерна с топливом прилетела во двор жилого дома

      При взрыве АЗС в Грозном пострадали пять человек

      Стало известно об убийстве вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе женщины

      На Западе обратили внимание на массовые облавы украинских военкомов

      После взрыва на АЗС в Грозном возбудили уголовное дело

      Военный эксперт высказался о стратегическом значении Покровска

      Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров

      Кадыров взял ситуацию после взрыва на АЗС в Грозном под личный контроль

      Раскрыт владелец взорвавшейся в Грозном автозаправки

      Вакарчук оценил облаву военкомов на своем концерте словами «радость и праздник»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше