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14:59, 12 октября 2024Мир

На Западе рассказали об уничтожении ценного груза для ВСУ

MWM: при ударе ВС РФ по судну в одесском порту уничтожен очень ценный груз

Фото: Chris McGrath / Getty Images

При ударе по порту Одессы уничтожен контейнеровоз вместе с ценным грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывшим из Европы. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, в результате удара был поражен контейнеровоз под флагом Панамы Shui Spirit, перевозивший вооружение из румынского порта Констанца.

«Ракетный удар вызвал вторичные детонации в местах разгрузки, в результате которых затонули два катера пограничной службы Украины», — отмечает журнал.

Издание также подчеркнуло, что Россия продолжает уничтожать ценное оружие Запада на Украине с помощью ракет «Искандер-М».

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      Семен Александров
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