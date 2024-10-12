На Западе рассказали об уничтожении ценного груза для ВСУ

MWM: при ударе ВС РФ по судну в одесском порту уничтожен очень ценный груз

При ударе по порту Одессы уничтожен контейнеровоз вместе с ценным грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывшим из Европы. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, в результате удара был поражен контейнеровоз под флагом Панамы Shui Spirit, перевозивший вооружение из румынского порта Констанца.

«Ракетный удар вызвал вторичные детонации в местах разгрузки, в результате которых затонули два катера пограничной службы Украины», — отмечает журнал.

Издание также подчеркнуло, что Россия продолжает уничтожать ценное оружие Запада на Украине с помощью ракет «Искандер-М».