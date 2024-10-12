На Западе рассказали об уничтожении Россией ценного оружия Запада на Украине

MWM: Россия продолжает уничтожать ценное оружие Запада на Украине «Искандерами»

Россия продолжает уничтожать ценное оружие Запада на Украине с помощью ракет «Искандер-М». Об этом Military Watch Magazine (MWM).

«Россия продолжает использовать “Искандеры” и авиационные варианты 9К720 для нейтрализации ценных западных вооружений, поставляемых на Украину», — говорится в материале.

Издание отмечает, что вооружение западного производства играет все более важную роль в военных действиях Украины.

Ранее Минобороны России показало кадры, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области.