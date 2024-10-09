Российские войска уничтожили дивизион Patriot в Днепропетровской области

Минобороны РФ: «Искандер-М» уничтожил ЗРК Patriot и группу ВСУ у Пашеной Балки

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М »уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. Кадры поражения цели публикует Минобороны России в своем Telegram-канале.

Сообщается, что также были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104 и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ. Еще одна установка Patriot получила повреждения после атаки.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийской установки ВСУ Caesar в Сумской области. Установка французского производства вместе с боекомплектом была уничтожена в результате нанесенного расчетом дрона «Иноходец» прямого ракетного удара.