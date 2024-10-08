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16:19, 8 октября 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийской установки ВСУ

ВС России уничтожили артиллерийскую установку Caesar ВСУ в Сумской области

Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью разведывательного беспилотника выявили огневую позицию самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе лесополосы в Сумской области и уничтожили ее. Кадры удара опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«После определения и подтверждения точных координат места нахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в публикации.

Сообщается, что САУ Caesar французского производства вместе с боекомплектом была уничтожена в результате нанесенного расчетом дрона «Иноходец» прямого ракетного удара.

Ранее Минобороны показало удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области. В результате атаки произошел масштабный взрыв с последующим пожаром.

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      Илья Таксюр
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