Минобороны показало удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в Осоевке

Российские военные поразили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области Украины. Кадры уничтожения объекта опубликовало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«Ракетный удар [нанесен] по складу боеприпасов 80-й ОДШБр (отдельной десантно-штурмовой бригады — прим. «Ленты.ру») [ВСУ] в районе населенного пункта Осоевка Сумской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

На видео Минобороны России запечатлен удар по объекту ВСУ. В результате него произошел масштабный взрыв с последующим пожаром.

Ранее МО России показало уничтожение американской гаубицы M777 в Сумской области. Она была поражена беспилотным ударным комплексом «Иноходец».

