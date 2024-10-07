Уничтожение американской гаубицы M777 в Сумской области попало на видео

Российские военные уничтожили американскую гаубицу M777 в Сумской области Украины. Видео удара показало Минобороны России в Telegram.
В оборонном ведомстве уточнили, что гаубицу поразили военные группировки войск «Север». Военнослужащие применили беспилотный ударный комплекс «Иноходец». Согласно заявлению Минобороны, гаубицу удалось уничтожить вместе с боекомплектом.
Ранее Министерство обороны опубликовало кадры, на которых российские войска точным попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразили в приграничном районе Курской области гаубицу M777.