Уничтожение американской гаубицы M777 в Сумской области попало на видео

Минобороны России показало видео уничтожения гаубицы M777 в Сумской области

Российские военные уничтожили американскую гаубицу M777 в Сумской области Украины. Видео удара показало Минобороны России в Telegram.

В оборонном ведомстве уточнили, что гаубицу поразили военные группировки войск «Север». Военнослужащие применили беспилотный ударный комплекс «Иноходец». Согласно заявлению Минобороны, гаубицу удалось уничтожить вместе с боекомплектом.

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры, на которых российские войска точным попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразили в приграничном районе Курской области гаубицу M777.