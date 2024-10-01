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19:12, 1 октября 2024Россия

Минобороны России показало кадры удара «Ланцетом» по американской гаубице под Курском

Минобороны России опубликовало кадры удара «Ланцетом» по гаубице ВСУ под Курском

Российские войска точным попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в приграничном районе Курской области гаубицу M777 производства США, используемую Вооруженными силами Украины (ВСУ). Видео с ударом по американской технике опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах объективного контроля видно, как российский снаряд летит в сторону лесополосы, после чего происходит взрыв.

Как рассказали в ведомстве, гаубицу обнаружили в ходе разведки бойцы российской группировки войск «Север», после чего было принято решение об ударе по технике. В результате M777 была уничтожена вместе с боекомплектом. «Контроль точности поражения американской артиллерийской системы, стоящей на вооружении ВСУ, в режиме реального времени осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов», — добавили в Минобороны.

Ранее появилось видео удара российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 по опорному пункту ВСУ в Курской области. На записи видно, как пилот сбрасывает несколько авиабомб, после чего возвращается в точку вылета.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу и захватили контроль над несколькими населенными пунктами региона. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 1 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 19 250 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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