Минобороны России показало кадры удара «Ланцетом» по американской гаубице под Курском

Минобороны России опубликовало кадры удара «Ланцетом» по гаубице ВСУ под Курском

Российские войска точным попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в приграничном районе Курской области гаубицу M777 производства США, используемую Вооруженными силами Украины (ВСУ). Видео с ударом по американской технике опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах объективного контроля видно, как российский снаряд летит в сторону лесополосы, после чего происходит взрыв.

Как рассказали в ведомстве, гаубицу обнаружили в ходе разведки бойцы российской группировки войск «Север», после чего было принято решение об ударе по технике. В результате M777 была уничтожена вместе с боекомплектом. «Контроль точности поражения американской артиллерийской системы, стоящей на вооружении ВСУ, в режиме реального времени осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов», — добавили в Минобороны.

Ранее появилось видео удара российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 по опорному пункту ВСУ в Курской области. На записи видно, как пилот сбрасывает несколько авиабомб, после чего возвращается в точку вылета.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу и захватили контроль над несколькими населенными пунктами региона. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 1 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 19 250 военнослужащих.