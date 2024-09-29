Появилось видео удара Су-34 по опорному пункту ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео удара Су-34 по опорному пункту ВСУ в Курской области

Появилось видео удара российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликовало Минобороны, пишет ТАСС.

Видео начинается со взлета боевой машины. После прибытия в зону выполнения боевой задачи Су-34 сбрасывает несколько авиабомб. Затем самолет возвращается в точку вылета.

В этот же день стало известно, что российские войска уничтожили чешскую пусковую установку реактивной системы залпового огня «Вампир» (Vampire) в Курской области.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.