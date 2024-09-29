Минобороны отчиталось об уничтожении чешского «Вампира» в Курской области

Российские войска уничтожили чешскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 400 бойцов, танк и восемь боевых бронированных машин.

С момент вторжения в Курскую область противник лишился более 18560 военнослужащих, следует из ежедневной сводки оборонного ведомства по боям в российском регионе.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что часть иностранных наемников, находившихся в Курской области, уже уничтожены. Он также добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинских войсках есть наемники из дружественных стран.