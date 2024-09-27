Алаудинов заявил об уничтожении иностранных наемников в Курской области

Часть иностранных наемников, находившихся в Курской области, уже уничтожены. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее проект «НемеZида» хакерской группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», опубликовал данные 800 солдат ВСУ, находящихся в Курской области. Среди них было около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.

«То, что наемники были из этих стран, которые перечислены, это для нас не секрет. Мы были в курсе этого. Эти наемники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена», — сказал генерал.

Он также добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинских войсках есть наемники из дружественных стран. Алаудинов напомнил, что врагом России являются США, которые сделают все, чтобы подготовить наемников из дружественных России стран.

В этот же день стало известно, что военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России смогли хитростью взять позиции ВСУ в Курской области. Из-за пулеметного гнезда ВСУ Российская армия не могла продвинуться дальше. Тогда бойцы решили придумать хитрый военный ход, чтобы вымотать украинских солдат.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.