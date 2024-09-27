«Решили сделать так, чтобы они выдохлись». Российские морпехи рассказали о хитрости против ВСУ в Курской области

Морпехи 810-й бригады ВС РФ хитростью взяли позиции ВСУ в Курской области

Военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России смогли хитростью взять позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Командир подразделения с позывным Як отметил, что изначально российские бойцы смогли быстро занять часть лесополосы и выдавить оттуда противника, однако в какой-то момент бои застопорились.

Из-за пулеметного гнезда ВСУ Российская армия не могла продвинуться дальше. Тогда бойцы решили придумать хитрый военный ход, чтобы вымотать украинских солдат. «Различными способами мы стали их провоцировать, чтобы они по нам стреляли, вели по ним огонь с разных сторон», — поделился Як.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главной задачей было вызвать огневой ответ со стороны противника

Командир пояснил, что его бойцам необходимо было вызвать непрекращающийся огневой ответ со стороны ВСУ, что у них удалось.

Они на это повелись. Два дня по нам вели плотный огонь. А натовское оружие — оно, скажем так, не особо подготовлено к таким боям. На второй день оно начало клинить

Як командир подразделения 810-й гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ

Когда российские бойцы увидели, что у солдат ВСУ кончаются силы, они записали на видео обращение пленного украинца к своим сослуживцам. На кадрах он призывал соотечественников сложить оружие и сдаться. Это обращение в результате транслировали в течение всей ночи при помощи сброшенной с дрона на позиции ВСУ колонки.

Часть украинских солдат попыталась покинуть лесополосу на следующий день, что помогло продавить их позиции. Оставшуюся часть посадки удалось зачистить за сутки.

Фото: Reuters

Ранее были раскрыты военные хитрости ВСУ

Летом бойцы Росгвардии рассказали о хитростях, которые на поле боя используют ВСУ. Например, украинские бойцы используют гироскопы на FPV-дронах. Данный прибор обеспечивает стабилизацию устройству. «Со стороны кажется, будто села батарейка. Но как бы не так: движение рядом — и дрон оживает. Поэтому придерживаемся правила: не твое — не трогай», — рассказал боец с позывным Москвич.

Другая хитрость заключается в том, что ВСУ начиняют самодельные боеприпасы датчиками, которые реагируют на изменение электромагнитного поля. Из-за этого российские бойцы не могут пользоваться металлоискателями, так как они могут спровоцировать детонацию. «Главное оружие сапера — глаза и щуп», — пояснил другой росгвардеец.