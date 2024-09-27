Комбат Як: морпехи 810-й бригады хитростью взяли огневую позицию ВСУ под Курском

Военные 810-й бригады морской пехоты ВС России рассказали о хитрости на поле боя, которая позволила захватить огневую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности сообщил командир батальона с позынным ЯК в беседе с РИА Новости.

Военнослужащий объяснил, что бойцы за короткое время заняли часть лесополосы, откинув противника назад, но вскоре продвижение затормозилось — мешало пулеметное гнездо, оборудованное украинцами.

«Как только мы начинали подбираться, они начинали очень плотно по нам работать. Тогда мы решили сделать так, чтобы они выдохлись. И различными способами мы стали их провоцировать, чтобы они по нам стреляли, вели по ним огонь с разных сторон», — уточнил Як.

По словам офицера, меткость бойцов была не важна — главной целью было вызвать ответный огонь, и военные ВСУ на это повелись. Двое суток морпехи находились под плотным огнем.

«А натовское оружие — оно, скажем так, не особо подготовлено к таким боям. На второй день оно начало клинить», — продолжил Як.

В результате, доведя противника до изнеможения, российские бойцы записали видео с одним из украинских солдат, попавших в плен, который призвал своих сослуживцев сдаваться. Запись транслировалась всю ночь через сброшенную с беспилотника на украинские паозиции колонку. На следующий день часть украинских солдат попыталась покинуть лесополосу, морпехи воспользовались этим, чтобы продавить позиции и за сутки зачистили оставшуюся часть посадки.

Ранее командир штурмового взвода с позывным Азик рассказал, что ВС России захватывают в клещи подразделения ВСУ, размещенные в Угледаре, где оборудован один из наиболее мощных укрепрайонов противника в Донбассе. Российсккие бойцы обращают внимание, что штурмы на этом участке фронта стали проходить более эффективно и с минимальными потерями.