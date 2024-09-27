Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:18, 27 сентября 2024Россия

Российский штурмовик заявил о захвате ВСУ в «огромные клещи» в Угледаре

Командир штурмовиков Азик: ВС РФ в Угледаре захватывают ВСУ в огромные клещи

Фото: Baz Ratner / Reuters

ВС России захватывают в клещи подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенные в Угледаре, где оборудован один из наиболее мощных укрепрайонов противника в Донбассе. Об этом заявил военный корреспондент RT Максим аль-Тури.

«Клещи очень огромные. Мы берем большую площадь, отрезаем все подходные пути им. У них не будет шансов вообще», — рассказал на камеру военнослужащий, командир штурмового взвода с позывным Азик.

Российсккие бойцы обращают внимание, что штурмы на этом участке фронта стали проходить более эффективно и с минимальными потерями для ВС РФ. По мнению большинства, на результат повлиял накопленный боевой опыт.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Украинск и Лесовка в Донецкой народной республике (ДНР). Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Обида Трампа и подозрение во вмешательстве в выборы: чем обернулся для Зеленского визит на оружейный завод в США?

      Арестованного за растрату экс-мэра Сочи проверят на причастность к другим преступлениям

      Эрдоган оценил влияние участия Турции в БРИКС на отношения с НАТО

      Рогов сообщил о стягивании техники НАТО в Запорожье

      Сумму подозрительных для банка переводов раскрыли

      Российский штурмовик заявил о захвате ВСУ в «огромные клещи» в Угледаре

      Посол Антонов сравнил визит Зеленского в США с голливудским шоу

      Под Новошахтинском уничтожили семь беспилотников

      Лавров встретился с генсеком ООН

      Израиль перехватил выпущенную из Йемена ракету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше