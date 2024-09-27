Российский штурмовик заявил о захвате ВСУ в «огромные клещи» в Угледаре

Командир штурмовиков Азик: ВС РФ в Угледаре захватывают ВСУ в огромные клещи

ВС России захватывают в клещи подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенные в Угледаре, где оборудован один из наиболее мощных укрепрайонов противника в Донбассе. Об этом заявил военный корреспондент RT Максим аль-Тури.

«Клещи очень огромные. Мы берем большую площадь, отрезаем все подходные пути им. У них не будет шансов вообще», — рассказал на камеру военнослужащий, командир штурмового взвода с позывным Азик.

Российсккие бойцы обращают внимание, что штурмы на этом участке фронта стали проходить более эффективно и с минимальными потерями для ВС РФ. По мнению большинства, на результат повлиял накопленный боевой опыт.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Украинск и Лесовка в Донецкой народной республике (ДНР). Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов.