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01:20, 27 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта в ДНР

МО: ВС России взяли под контроль Лесовку в ДНР

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Лесовка в Донецкой народной республике (ДНР), глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов, текст его телеграммы опубликован в Telegram-канале ведомства.

Телеграмма адресована командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады. Глава военного ведомства поздравил военнослужащих со взятием Лесовки и Украинска.

Белоусов отметил, что за мужество и героизм военным вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия.

О том, что подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль город Украинск в ДНР, Минобороны России сообщало в четверг, 26 сентября.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о взятии под контроль села Григоровка и поселка Острое в ДНР силами подразделений группировки войск «Юг». До этого также стало известно о контроле над селом Георгиевка.

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      Марина Совина
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