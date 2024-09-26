Армия России взяла под контроль Украинск

Минобороны России заявило о взятии под контроль города Украинск в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль город Украинск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили журналистам в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

В ведомстве добавили, что бойцы группировки также нанесли поражение живой силе и технике одной егерской и четырех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады теробороны в районах Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки ДНР. Также отражены десять контратак украинских штурмовиков.

По данным Минобороны России, за минувшие сутки Украина потеряла в зоне ответственности «Центра» до 670-ти военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, пять автомобилей, два орудия Д-20 и пушку «Гиацинт-Б».