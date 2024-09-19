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12:45, 19 сентября 2024Россия

Россия взяла под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Георгиевка в ДНР

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль село Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр ДНР.

По данным ведомства, за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности бойцов Южной группировки до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты Marder из ФРГ, восемь автомобилей, гаубицу М777, три гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также произведенные в США орудие М119 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка (украинское название — Покровск) под Красноармейском в ДНР. Как заявили в силовых структурах, в населенном пункте остаются лишь точечные и немногочисленные очаги сопротивления со стороны украинских военных.

2 сентября президент Владимир Путин заявил, что у России давно не было таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас. По его данным, армия берет под контроль территории в зоне СВО квадратными километрами.

ЖЗЛ
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