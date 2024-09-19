ВСУ практически покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском

Силовики в ДНР: ВСУ практически покинули позиции в Гродовке под Красноармейском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), рассказали в силовых структурах. Об этом пишет ТАСС.

«Противник бежит из Гродовки. Свои позиции они практически полностью покинули», — говорится в сообщении.

В силовых ведомствах добавили, что в поселке остаются лишь точечные и немногочисленные очаги сопротивления.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Кирово на территории ДНР. Также были отмечены случаи успешного поражения формирований ВСУ в районах других населенных пунктов региона, таких как Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба.