Российская армия взяла под контроль еще одно поселение в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль Кирово в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Кирово на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — отмечено в сводке ведомства.

В сообщении также отмечены случаи успешного поражения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах других населенных пунктов региона, таких как Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба. В результате атак украинские подразделения потеряли до 455 военнослужащих, шесть орудий и боевую бронированную машину.

Ранее Минобороны РФ рассказало о взятии под контроль населенного пункта Константиновка в ДНР. Операцию осуществили подразделения группировки войск «Южная».