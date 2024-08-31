Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:24, 31 августа 2024Бывший СССР

Российская армия взяла под контроль еще одно поселение в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль Кирово в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Кирово на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — отмечено в сводке ведомства.

В сообщении также отмечены случаи успешного поражения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах других населенных пунктов региона, таких как Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба. В результате атак украинские подразделения потеряли до 455 военнослужащих, шесть орудий и боевую бронированную машину.

Ранее Минобороны РФ рассказало о взятии под контроль населенного пункта Константиновка в ДНР. Операцию осуществили подразделения группировки войск «Южная».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      В России рассказали об обстоятельствах уничтожения F-16

      Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее вербовавшего террористов россиянина

      ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников

      Пашинян оценил вероятность отзыва подписи под трехсторонним заявлением от 2020 года

      Погодные условия усложнили поиски пропавшего на Камчатке вертолета

      Пашинян заявил о готовности к переговорам с Алиевым на границе

      Российские матросы спасли пять людей в Тихом океане

      Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца попала под обстрел ВСУ

      Умер советский олимпийский чемпион по плаванию

      Минздрав уведомил о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше