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12:16, 25 сентября 2024Россия

Россия взяла под контроль населенный пункт под Донецком

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Григоровка в ДНР
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ТАСС

Подразделения группировки российских войск «Южная» взяли под контроль село Григоровка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны Росси в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил России заняли населенный пункт Острое.

В ведомстве добавили, что военнослужащие Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 24-й и 54-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 119-й бригады теробороны в районе Николаевки, Константиновки и Курахова ДНР.

По данным Минобороны России, за минувшие сутки Украина потеряла в зоне ответственности группировки до 835 военнослужащих, семь автомобилей, произведенную в Великобритании гаубицу FH-70, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Кроме того, уничтожены гаубицы М777, гаубица М114, орудие М119 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, поставленные ВСУ из США. Также успешно поражены семь складов с боеприпасами.

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Ранее, 19 сентября, Минобороны России сообщало о взятии Южной группировкой войск под контроль села Георгиевка в Донбассе.

2 сентября президент Владимир Путин заявил, что у России давно не было таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас. По его данным, армия берет под контроль территории в зоне СВО квадратными километрами.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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