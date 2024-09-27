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10:08, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

Хакеры опубликовали данные атаковавших Курскую область боевиков ВСУ

Проект «НемеZида» опубликовал данные боевиков ВСУ, атаковавших Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Проект «НемеZида» хакерской группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», опубликовал данные 800 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

Среди установленных лиц зафиксированы представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады и операторы БПЛА, а также около 200 иностранных наемных солдат из таких стран, как Израиль, Армения, Грузия, Иордания, Казахстан, Турция, Молдавия, Сирия.

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В списке числится уроженка Киевской области Юлия Горзова (Пискун) 1981 года рождения, которая является оператором беспилотников второго отделения роты ударных беспилотников, Роман Пицкив 1983 года рождения из Ивано-Франковской области, также выполняющий роль оператора беспилотных систем. Пицкив с 8 мая 2014 года возглавлял карательный батальон «Чернигов», был руководителем подразделением при карательной операции в Лисичанске.

Установлено также лицо Андрея Ткаченко 1996 года рождения из Киева в звании лейтенанта, он служит в 61-й механизированной бригаде ВСУ. Утверждается, что военный проходил службу в бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Среди установленных наемников — Вардан Хаковян 1987 года рождения из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен 1973 года рождения из Турции, Ави Шварц из Израиля и другие солдаты.

Помимо личных данных боевиков, хакеры RaHDIt опубликовали ролик с их фотографиями с призывом в адрес украинской армии сдаться.

Ранее группировка обнародовала данные более семи тысяч бойцов украинской бригады «Азов».

До этого стало известно, что RaHDit опубликовала данные тысяч иностранных наемников, состоящих в рядах ВСУ. В списках оказались жители США, Латвии и Испании.

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      Олег Давыдов
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