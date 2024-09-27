Хакеры опубликовали данные атаковавших Курскую область боевиков ВСУ

Проект «НемеZида» хакерской группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», опубликовал данные 800 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.
Среди установленных лиц зафиксированы представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады и операторы БПЛА, а также около 200 иностранных наемных солдат из таких стран, как Израиль, Армения, Грузия, Иордания, Казахстан, Турция, Молдавия, Сирия.
В списке числится уроженка Киевской области Юлия Горзова (Пискун) 1981 года рождения, которая является оператором беспилотников второго отделения роты ударных беспилотников, Роман Пицкив 1983 года рождения из Ивано-Франковской области, также выполняющий роль оператора беспилотных систем. Пицкив с 8 мая 2014 года возглавлял карательный батальон «Чернигов», был руководителем подразделением при карательной операции в Лисичанске.
Установлено также лицо Андрея Ткаченко 1996 года рождения из Киева в звании лейтенанта, он служит в 61-й механизированной бригаде ВСУ. Утверждается, что военный проходил службу в бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Среди установленных наемников — Вардан Хаковян 1987 года рождения из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен 1973 года рождения из Турции, Ави Шварц из Израиля и другие солдаты.
Помимо личных данных боевиков, хакеры RaHDIt опубликовали ролик с их фотографиями с призывом в адрес украинской армии сдаться.
Ранее группировка обнародовала данные более семи тысяч бойцов украинской бригады «Азов».
До этого стало известно, что RaHDit опубликовала данные тысяч иностранных наемников, состоящих в рядах ВСУ. В списках оказались жители США, Латвии и Испании.