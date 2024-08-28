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10:06, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Российские хакеры опубликовали данные тысяч бойцов «Азова»

Хакеры RaHDit опубликовали данные почти 7,7 тысячи бойцов бригады «Азов»

Фото: Christin Hume / Unsplash

Российские хакеры из группировки RaHDit выложили данные тысяч бойцов украинской бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Об этом пишет РИА Новости.

Хакеры опубликовали личную информацию почти 7,7 тысячи бойцов «Азова». В списке числятся не только украинцы, но и иностранные наемники.

В частности, среди наемников указан гражданин Швеции Матиас Густавссон, которого взяли в плен в Мариуполе в 2022 году и в итоге обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он стал бойцом «Азова».

Ранее сообщалось, что хакеры из RaHDit обнародовали данные 3,2 тысячи иностранных наемников в рядах украинской армии. В списке, в частности, был упомянут экс-сотрудник полицейского департамента в США Пирс Таннер Рид, арестованный за растление малолетних.

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      Олег Давыдов
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