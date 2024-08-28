Российские хакеры опубликовали данные тысяч бойцов «Азова»

Хакеры RaHDit опубликовали данные почти 7,7 тысячи бойцов бригады «Азов»

Российские хакеры из группировки RaHDit выложили данные тысяч бойцов украинской бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Об этом пишет РИА Новости.

Хакеры опубликовали личную информацию почти 7,7 тысячи бойцов «Азова». В списке числятся не только украинцы, но и иностранные наемники.

В частности, среди наемников указан гражданин Швеции Матиас Густавссон, которого взяли в плен в Мариуполе в 2022 году и в итоге обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он стал бойцом «Азова».

Ранее сообщалось, что хакеры из RaHDit обнародовали данные 3,2 тысячи иностранных наемников в рядах украинской армии. В списке, в частности, был упомянут экс-сотрудник полицейского департамента в США Пирс Таннер Рид, арестованный за растление малолетних.