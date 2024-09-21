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12:13, 21 сентября 2024Россия

ВС РФ нанесли удар по обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины объектам энергетики

МО: ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 21 сентября Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО).

В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты. Уточняется, что российские военные нанесли групповой удар по цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Все назначенные объекты поражены», — добавили в Минобороны.

По информации ведомства, для атак использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что российские бойцы применили обманувшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) новые дроны-камикадзе на херсонском направлении, в результате чего были ликвидированы опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.

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      Екатерина Подвигина
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