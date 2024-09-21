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12:16, 21 сентября 2024Наука и техника

Российские бойцы применили обманувшие системы РЭБ ВСУ новые дроны-камикадзе

РИА Новости: российские бойцы применили обманувшие системы РЭБ ВСУ новые дроны

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские бойцы применили обманувшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) новые дроны-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые дроны успешно использовал на херсонском направлении расчет группировки войск «Днепр», в результате чего были ликвидированы опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.

«Да, новые частоты, новые дроны, все, в принципе, уже работает. В строю у нас. Да, они... в последнее время не понимают, на чем мы летим и где мы летим. Сегодня, да, сегодня хорошо поработали», — заявил агентству собеседник.

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Уничтожение украинских позиций произошло после того, как расчет операторов беспилотников получил от разведки и подполья координаты цели и развернул ретрансляторы, увеличивающие радиус действия дронов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поставки беспилотных летательных аппаратов подразделениям армии страны планируют увеличить в 2024 году. Глава государства отметил, что в 2023 году Вооруженные силы России получили около 140 тысяч беспилотных систем различных типов.

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      Иван Потапов
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