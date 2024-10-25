В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Они прозвучали на фоне воздушной тревоги. По данным издания, в украинской столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).
Мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в Соломенском районе. По его словам, в один из домов врезался беспилотник, в результате чего начался пожар.
Градоначальник сообщил, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Накануне стало известно о взрыве в Харькове. Он прогремел недалеко от города.