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21:30, 25 октября 2024Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

«РБК-Украина»: в Киеве раздались взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Они прозвучали на фоне воздушной тревоги. По данным издания, в украинской столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в Соломенском районе. По его словам, в один из домов врезался беспилотник, в результате чего начался пожар.

Градоначальник сообщил, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Накануне стало известно о взрыве в Харькове. Он прогремел недалеко от города.

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      Марина Совина
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