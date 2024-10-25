«РБК-Украина»: в Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Они прозвучали на фоне воздушной тревоги. По данным издания, в украинской столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в Соломенском районе. По его словам, в один из домов врезался беспилотник, в результате чего начался пожар.

Градоначальник сообщил, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Накануне стало известно о взрыве в Харькове. Он прогремел недалеко от города.