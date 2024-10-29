В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

О каких объектах инфраструктуры идет речь, Федоров не рассказал. Сколько их было и где они находятся, также не уточняется.

Суммарно за сутки в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области был зафиксирован 331 взрыв. В результате никто не пострадал.

Утром 28 октября стало известно, что в Сумской области Украины были повреждены энергообъекты. Они располагались в Конотопском районе региона. Информацию об этом подтвердили местные власти.