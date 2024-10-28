Энергообъекты оказались повреждены в Сумской области

Сумская ОВА сообщила о повреждении энергообъектов в области

Энергообъекты были повреждены в Конотопском районе Сумской области. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

Как утверждается, 28 октября Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Конотопском районе. В результате несколько энергообъектов получили повреждения.

«На месте работают все необходимые службы, проводятся восстановительные работы», — подчеркнули в Сумской ОВА.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры. О каких объектах инфраструктуры идет речь, а также сколько их было, не уточняется.