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09:25, 28 октября 2024Бывший СССР

Энергообъекты оказались повреждены в Сумской области

Сумская ОВА сообщила о повреждении энергообъектов в области

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Энергообъекты были повреждены в Конотопском районе Сумской области. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

Как утверждается, 28 октября Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Конотопском районе. В результате несколько энергообъектов получили повреждения.

«На месте работают все необходимые службы, проводятся восстановительные работы», — подчеркнули в Сумской ОВА.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры. О каких объектах инфраструктуры идет речь, а также сколько их было, не уточняется.

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      Алевтина Запольская
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