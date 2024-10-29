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04:18, 29 октября 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по военному штабу ВСУ в Харькове

РИА Новости: ВС РФ ударили по военной академии в Харькове, где был штаб ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные нанесли удар по военному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Он уточнил, что штаб находился в здании военной академии. Предположительно, в момент атаки там были «иностранные консультанты», добавил собеседник агентства. После удара район оцепили сотрудники Службы безопасности Украины.

До этого стало известно о взрывах в Харькове. После этого в центре города начался пожар.

Ранее Лебедев рассказал об обстреле Харькова. Он уточнил, что город попал по удар вечером 19 октября, а также в ночь на 20 октября.

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      Марина Совина
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