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06:10, 20 октября 2024Бывший СССР

Подполье описало обстановку в Харькове после ударов ВС России

Подпольщик Лебедев: в Харькове выставили оцепление после ударов ВС России

Фото: Leah Millis / Reuters

В Харькове выставили оцепление после ударов по городу со стороны Вооруженных сил (ВС) России. Об обстановке в городе рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что Харьков попал под обстрел вечером в субботу, 19 октября, а также в ночь на воскресенье. «"Скорые" мечутся, на северо-западе ставят оцепление», — поделился собеседник агентства.

Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по складу с боекомплектом в Запорожской области. По его словам, в результате удара были ликвидированы около 20 украинских военнослужащих.

Он также проинформировал об атаке российских солдат на закрытую территорию рядом с вокзалом в Кривом Роге. Предположительно, удар был нанесен по территории между бомбоубежищем и гаражным кооперативом.

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      Марина Совина
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