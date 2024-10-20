Подполье описало обстановку в Харькове после ударов ВС России

Подпольщик Лебедев: в Харькове выставили оцепление после ударов ВС России

В Харькове выставили оцепление после ударов по городу со стороны Вооруженных сил (ВС) России. Об обстановке в городе рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что Харьков попал под обстрел вечером в субботу, 19 октября, а также в ночь на воскресенье. «"Скорые" мечутся, на северо-западе ставят оцепление», — поделился собеседник агентства.

Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по складу с боекомплектом в Запорожской области. По его словам, в результате удара были ликвидированы около 20 украинских военнослужащих.

Он также проинформировал об атаке российских солдат на закрытую территорию рядом с вокзалом в Кривом Роге. Предположительно, удар был нанесен по территории между бомбоубежищем и гаражным кооперативом.