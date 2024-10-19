Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар в районе вокзала в Кривом Роге

Российские военные нанесли удар рядом с вокзалом в Кривом Роге. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, был слышен мощный взрыв. Предположительно, атаке подверглась закрытая территория между бомбоубежищем и гаражным кооперативом. Лебедев уточнил, что ее охраняют украинские солдаты.

Ранее Лебедев рассказал о поражении места дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в подконтрольном Киеву Запорожье. Он отметил, что военные скрывались на территории кинологического центра.