В Одесской области прозвучали взрывы

В Одесской области на юге Украины прозвучали взрывы

В Одесской области на юге Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

В 13:27 по московскому времени появилось сообщение о первом взрыве на территории региона. Журналисты не уточнили, где именно он произошел.

После этого, в 13:43, издание сообщило о взрывах в Одессе. Данную информацию подтвердил мэр города Геннадий Труханов в Telegram. «В городе слышен взрыв», — написал он. При этом информации о пострадавших и разрушениях в публикациях не приводится.

Ранее в Одессе люди в гражданском насильно мобилизовали мужчину под присмотром полицейских. По информации издания «Страна.ua», задержавшие прохожего могли быть представителями добровольческих отрядов помощи полиции.