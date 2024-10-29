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13:54, 29 октября 2024Бывший СССР

В Одесской области прозвучали взрывы

В Одесской области на юге Украины прозвучали взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Handout / Reuters

В Одесской области на юге Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

В 13:27 по московскому времени появилось сообщение о первом взрыве на территории региона. Журналисты не уточнили, где именно он произошел.

После этого, в 13:43, издание сообщило о взрывах в Одессе. Данную информацию подтвердил мэр города Геннадий Труханов в Telegram. «В городе слышен взрыв», — написал он. При этом информации о пострадавших и разрушениях в публикациях не приводится.

Ранее в Одессе люди в гражданском насильно мобилизовали мужчину под присмотром полицейских. По информации издания «Страна.ua», задержавшие прохожего могли быть представителями добровольческих отрядов помощи полиции.

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      Александр Курбатов
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