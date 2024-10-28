Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:00, 28 октября 2024Бывший СССР

В Одессе люди в гражданском насильно мобилизовали мужчину

«Страна.ua»: в Одессе гражданские под присмотром полиции мобилизовали мужчину

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Одессе люди в гражданском насильно мобилизовали мужчину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как видно на опубликованном видео, несколько украинцев в гражданском насильно заталкивают мужчину в автомобиль. При этом весь процесс мобилизации происходит под присмотром сотрудников полиции.

Как отмечают журналисты, мужчины могут быть представителями добровольческих отрядов помощи полиции. По данным «Страны.ua», задачей подобных формирований является патрулирование улиц и содействие полиции, в частности для мобилизации граждан.

В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о продлении военного положения и мобилизации. Как следует из текста документа, украинский лидер предлагает продлить действие мобилизации и военного положения еще на 90 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Обломки беспилотника упали на оживленной дороге в Курской области. Взрыв прогремел в нескольких метрах от машин

      Работающий у Соловьева журналист похвалил «Дом-2»

      «Реал» бойкотирует церемонию вручения Золотого мяча

      В России оценили план Трампа по урегулированию украинского конфликта

      Капающая с потолка в аэропорту моча попала на видео

      ВСУ захотели вооружить дробовиками для борьбы с дронами

      45-летняя звезда сериала «Кухня» оголила ягодицы на камеру

      Эрдоган назвал выгодным развитие отношений с БРИКС

      Стало известно о продвижении российских войск к Ясной Поляне

      Еще четыре беспилотника сбиты над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше