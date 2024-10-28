В Одессе люди в гражданском насильно мобилизовали мужчину

«Страна.ua»: в Одессе гражданские под присмотром полиции мобилизовали мужчину

В Одессе люди в гражданском насильно мобилизовали мужчину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как видно на опубликованном видео, несколько украинцев в гражданском насильно заталкивают мужчину в автомобиль. При этом весь процесс мобилизации происходит под присмотром сотрудников полиции.

Как отмечают журналисты, мужчины могут быть представителями добровольческих отрядов помощи полиции. По данным «Страны.ua», задачей подобных формирований является патрулирование улиц и содействие полиции, в частности для мобилизации граждан.

В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о продлении военного положения и мобилизации. Как следует из текста документа, украинский лидер предлагает продлить действие мобилизации и военного положения еще на 90 дней.