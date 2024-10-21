«Рука не поднимается на наше». Появилось объяснение, почему Россия не бомбит Верховную Раду

Симоньян: Россия не бьет по Верховной Раде, так как рука не поднимается на наше

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему, по ее мнению, Россия не бомбит Верховную Раду Украины.

Симоньян отметила, что в ходе одной из телевизионных программ ей рассказали, что на Украине не понимают, почему Россия не бомбит Раду. «Потому что это не здание Верховной Рады Украины, это здание Верховного Совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас, очевидным образом, рука не поднимается на наше», — предложила свое объяснение журналист.

По словам Симоньян, здание Верховной Рады является объектом культурного наследия.

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

На Украине ведется дерусификация

При этом на Украине ведется дерусификация: переименовываются улицы и города, сносятся памятники и прочее. Так, в Полтаве захотели снести памятники в честь победы в Полтавской битве над шведами в 1709 году. Монумент Славы, памятник защитникам Полтавы и памятник на месте отдыха Петра I хотят снести в рамках «политики дерусификации». 17 октября в городе состоялось закрытое заседание комитета Верховной Рады по информационной политике. Во время него чиновники определяли дальнейшую судьбу монументов. Их могут снести в ближайшее время.

До этого власти Одессы постановили снести 19 памятников русским деятелем культуры и политики, в том числе поэту Александру Пушкину, музыканту Владимиру Высоцкому и писателю Исааку Бабелю. Согласно решению властей, они содержат символику, отображающую «российскую имперскую политику».

В августе сообщалось, что власти Львовской области демонтировали все советские памятники.

В Киеве в рамках дерусификации переименовали пять улиц и два переулка. В честь украинского поэта, младшего сержанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Кривцова назвали бывший переулок Достоевского в Подольском районе украинской столицы. Кроме того, были «дерусифицированы» улицы Нахимова, Константина Заслонова, Стрелковая, Генерала Наумова, Вузовская, а также переулок Вешенский.

В конце сентября на сайте Верховной Рады зарегистрировали проекты постановления о переименовании пяти городов.

Первомайск в Николаевской области предложили переименовать в Ольвиополь, а Первомайский район — в Ольвиопольский. Южноукраинску призвали дать название Гард, а Южному в Одесской области — Порт-Анненталь. Павлоград в Днепропетровской области захотели назвать Матвеевым, одноименный район — Матвеевским, а Синельниково в Днепропетровской области — Роднопольем.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Захарова назвала издевкой над украинцами переименование связанных с Россией названий на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Верховной Радой Украины закона о переименовании связанных с Россией названий. По ее мнению, подобное решение является издевательством президента Украины Владимира Зеленского над народом страны.

В сентябре Рада проголосовала за дерусификацию 327 населенных пунктов Украины. «Переименовываются названия населенных пунктов, содержащих русские и советские нарративы или русифицированные названия. Переименовываются названия, посвященные московским деятелям», — говорится в тексте закона о дерусификации топонимов.