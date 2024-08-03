Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:51, 3 августа 2024Бывший СССР

Власти одного региона Украины демонтировали все советские памятники

Власти Львовской области демонтировали все советские памятники

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Глава Львовской областной военной администрации Украины Максим Козицкий заявил, что в регионе демонтированы все советские памятники. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«И так же до 27 июля переименовали все известные нам топонимы, связанные с российско-советской пропагандой», — добавил он.

Более того, представитель местных властей отметил, что для завершения процесса нужно «избавиться от всех ячеек» канонической Украинской православной церкви. Он также выразил надежду, что ее запретят на законодательном уровне.

Ранее стало известно, что петиция об установке в столице Украины Киеве памятника бывшему президенту США Рональду Рейгану набрала необходимые шесть тысяч голосов. Теперь она будет рассмотрена местными властями.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Москва и Запад способны на переговоры». Почему обмен заключенными между Россией и США вызвал тревогу на Украине?

      Евросоюзу предсказали ужасные издержки из-за помощи Украине

      Канадская фигуристка-чемпионка осудила решение оставить бронзу Олимпиады-2022 россиянам

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Вылившийся в драку скандал российских дальнобойщиков по рации попал на видео

      Власти одного региона Украины демонтировали все советские памятники

      Петербурженку задержали за отсылающую к Корану надпись возле церкви

      Минобороны раскрыло потери ВСУ

      Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа

      В России ребенок обварился в кипятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше