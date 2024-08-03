Власти одного региона Украины демонтировали все советские памятники

Власти Львовской области демонтировали все советские памятники

Глава Львовской областной военной администрации Украины Максим Козицкий заявил, что в регионе демонтированы все советские памятники. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«И так же до 27 июля переименовали все известные нам топонимы, связанные с российско-советской пропагандой», — добавил он.

Более того, представитель местных властей отметил, что для завершения процесса нужно «избавиться от всех ячеек» канонической Украинской православной церкви. Он также выразил надежду, что ее запретят на законодательном уровне.

Ранее стало известно, что петиция об установке в столице Украины Киеве памятника бывшему президенту США Рональду Рейгану набрала необходимые шесть тысяч голосов. Теперь она будет рассмотрена местными властями.

