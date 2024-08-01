В Киеве рассмотрят предложение установить памятник Рейгану

«Страна»: власти Киева рассмотрят петицию об установке памятника Рейгану

Петиция об установке в столице Украины Киеве памятника бывшему президенту США Рональду Рейгану набрала необходимые шесть тысяч голосов и будет рассмотрена местными властями, передает издание «Страна.ua».

«Рейган, назвавший СССР "империей зла", известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма», — передает издание текст петиции.

Помимо этого, в публикации на сайте горсовета Киева указано, что усилия Рейгана способствовали обретению независимости Украиной в 1991 году. Памятник автором петиции предлагается установить на месте одного из ранее снесенных советских монументов.

Ранее стало известно, что на Украине депутаты Киевского городского совета проголосовали за снос памятника дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Монумент был установлен в парке Вечной Славы в Киеве в сентябре 2013 года.