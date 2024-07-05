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10:04, 5 июля 2024Бывший СССР

На Украине проголосовали за снос памятника дважды Герою Советского Союза

Нардеп Бужанский: депутаты проголосовали за снос памятника Ковпаку в Киеве

Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине депутаты Киевского городского совета проголосовали за снос памятника дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Памятник Ковпаку был установлен в Парке Вечной Славы в Киеве в сентябре 2013 года.

«Киевсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку в парке Славы. (...) Как теперь будет называться парк, не знаю, может, Бесславный?», — написал нардеп.

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Ранее сообщалось, что в Измаиле в Одесской области демонтировали памятник основателю города, российскому генералу Сергею Тучкову. По заявлениям местных властей, по завершении конфликта монумент будет размещен в музее.

Также в середине мая стало известно об окружении колючей проволокой и противотанковыми ежами мемориала Вечного огня в подконтрольном Киеву Херсоне. В пророссийском подполье сообщили, что местным жителям запретили приближаться к этому месту.

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      Екатерина Грищенко
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