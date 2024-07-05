На Украине проголосовали за снос памятника дважды Герою Советского Союза

Нардеп Бужанский: депутаты проголосовали за снос памятника Ковпаку в Киеве

На Украине депутаты Киевского городского совета проголосовали за снос памятника дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Памятник Ковпаку был установлен в Парке Вечной Славы в Киеве в сентябре 2013 года.

«Киевсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку в парке Славы. (...) Как теперь будет называться парк, не знаю, может, Бесславный?», — написал нардеп.

Ранее сообщалось, что в Измаиле в Одесской области демонтировали памятник основателю города, российскому генералу Сергею Тучкову. По заявлениям местных властей, по завершении конфликта монумент будет размещен в музее.

Также в середине мая стало известно об окружении колючей проволокой и противотанковыми ежами мемориала Вечного огня в подконтрольном Киеву Херсоне. В пророссийском подполье сообщили, что местным жителям запретили приближаться к этому месту.